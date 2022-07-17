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السفير آل صادق ومحافظ ديالى يتباحثان حول مسيرة الاربعين والتعاون الاقتصادي

السفير آل صادق ومحافظ ديالى يتباحثان حول مسيرة الاربعين والتعاون الاقتصادي
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

التقى سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، محافظ ديالى مثنى التميمي، السبت في السفارة الإيرانية ببغداد.

العالم-العراق

وناقش الطرفان في هذا الاجتماع التعاون المشترك بين المحافظات، والحاجة إلى استغلال الفرص المتاحة لتوسيع التعاون الاقتصادي، والمشاكل البيئية المشتركة، وما إلى ذلك.

ونظرًا لازياد حجم حركة العبور من الحدود، لا سيما عبور الزوار الإيرانيين من الحدود البرية المشتركة ومراسم مسيرة الأربعين الحسيني القادمة، فقد تمت مناقشة آخر اوضاع المعابر الحدودية من اجل التنظيم الأمثل والتخطيط بصورة افضل بشانها.

وحسب الترتيبات التي جرت بين المسؤولين الإيرانيين والعراقيين، فإن عملية دخول الزوار الإيرانيين إلى العراق، والتي كانت مستمرة بشكل فردي وجماعي منذ مراسم يوم عرف ، ستستمر على مدار الساعة خلال ايام عيد الغدير.

يذكر ان المرور من المعابر البرية كالرحلات الجوية بحاجة الى جواز سفر ساري المفعول مع بطاقة شهادة التطعيم بلقاح كورونا.

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السفير آل صادق ومحافظ ديالى يتباحثان حول مسيرة الاربعين والتعاون الاقتصادي

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