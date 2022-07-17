جماهير غفيرة تحتفل بعيد الغدير في شتی المدن اليمنية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في صعدة ان المدن اليمنية شهدت توافداً عظيماً من أبناء البلد للمشاركة في فعاليات الاحتفال بعيد الغدير ويوم ولاية اميرالمؤمنين الإمام علي عليه السلام.

وأكد خطباء فعاليات احتفال الغدير في اليمن علی السير علی خطی أميرالمؤمنين عليه السلام والمنهج العلوي الذي يشكل علامة فارقة في تاريخ هذه الامة.

وجدد المشاركون اليمنيون في عيد الولاية براءتهم من أعداء الله لاسيما امريكا و"اسرائيل" ومن يدور في فلكهم وخطی علی خطاهم.

وأشار مراسل قناة العالم الی مشاركة غفيرة شعبية ورسمية في احتفالات عيد الغدير في اليمن، مؤكداً انتشار مشاهد البهجة والسرور علی وجه المحتفلين.