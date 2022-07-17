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موريتانيا.. عفو رئاسي عن 8 مدانين بقضايا إرهابية بينهم سوري

موريتانيا.. عفو رئاسي عن 8 مدانين بقضايا إرهابية بينهم سوري
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٢ بتوقيت غرينتش

أصدر الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، عفواً عن 8 مدانين في قضايا إرهاب، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء.

العالم - موريتانيا

ولم يتضمن نص مرسوم العفو الذي أوردته الوكالة هويات المدانين الثمانية ولا مدة حبسهم. وأوردت الوكالة الموريتانية نقلاً عن بيان للرئاسة أن «لجنة من كبار العلماء تحققت من توبة المدانين ومراجعتهم لأفكارهم وتخليهم عن تبني أفكار التطرف والعنف».

وأكد مصدر أمني أبلغ أمس، وكالة فرانس برس، بأن السجناء الذين منحهم الرئيس العفو بينهم 6 موريتانيين، وسوري.

وقال الخبير الموريتاني في شؤون الإرهاب في منطقة الساحل، إسلام ولد صالحي، في تصريح لـ"فرانس برس": إن "أياً من أفراد المجموعة المعفو عنهم لم يشارك بشكل مباشر في عمليات إرهابية".

وأكد الخبير أن السجناء مدانون بـ"الانتماء إلى مجموعة إرهابية أو الترويج للإرهاب، وأشهرهم التقي ولد يوسف الذي سلمته النيجر إلى موريتانيا في عام 2010".

وأوضح الخبير أن "التقي ولد يوسف كان قد شارك، من خلال تقديم الدعم اللوجستي، في عملية كان يفترض أن تستهدف سفارة دولة أجنبية في نواكشوط عام 2007 قبل أن يفر إلى مالي ومن ثم إلى النيجر حيث تم توقيفه".

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