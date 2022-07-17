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باختصار..على هامش تصريحات جون بولتون

الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

مستشار الأمن القومي خلال عهد ترامب أقر بأنه ساعد في التخطيط لإنقلابات ببلدان أخرى.

العالم - باختصار

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باختصار..على هامش تصريحات جون بولتون

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