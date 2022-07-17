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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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المجلس السياسي الأعلى اليمني: الهدنة مثلت تجربة صادمة ومخيبة للآمال ولا يمكن تكرارها مع الاستعداد الدائم لتعزيز أي جهود تتسم بالمصداقية
المجلس السياسي الأعلى اليمني: نستهجن الحديث عن تفاهمات حول تمديد الهدنة التي لم يلتزم طرف العدوان بتنفيذ بنودها
المجلس السياسي الأعلى اليمني: السلام في اليمن يتطلب إرادة جادة واستعدادا عمليا من قبل دول العدوان لاحترام سيادة واستقلال اليمن
مراسل العالم: رئاسة البرلمان العراقي تدعو رؤساء الكتل السياسية إلى اجتماع في يوم الإثنين المقبل
المكتب السياسي لأنصارالله في اليمن يدين بشدة زيارة بايدن للكيان الصهيوني والسعودية معتبرا انها تخدم أمريكا و"إسرائيل" على حساب أمن المنطقة
امير عبداللهيان وتشاويش اوغلو بحثا خلال محادثاتهما الهاتفية عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك لاسيما في المجالات السياسية والقنصلية
امير عبداللهيان وتشاويش اوغلو اعربا خلال محادثاتهما الهاتفية عن ارتياحهما المتبادل بشأن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي والوفد المرافق له الى ايران
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان يجري محادثات هاتفية مع نظيره التركي تشاويش اوغلو تركزت على الزيارة المرتقبة للرئيس اردوغان الى طهران
مراسل العالم: السفاره الصينية في بغداد تقول ردا على تصريحات بايدن إن الشرق الأوسط ليس باحة خلفية لأي احد وهو ملك لشعوبها ولايوجد فراغ فيه
بيان قمة جدة: الزعماء المشاركون في قمة جدة أكدوا التزامهم بحفظ أمن المنطقة ودعم الجهود الدبلوماسية لتهدئة التوترات الإقليمية
باختصار..على هامش تصريحات جون بولتون
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الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش
مستشار الأمن القومي خلال عهد ترامب أقر بأنه ساعد في التخطيط لإنقلابات ببلدان أخرى.
العالم
-
باختصار
تصنيف :
باختصار
كلمات دليلية :
الرئيس الفنزويلي
المخابرات الأمريكية
بولتون
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