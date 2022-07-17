صربيا ترسل مذكرة احتجاج إلى كرواتيا لهذا السبب

العالم - أوروبا

وذكر الوزير الصربي، أنه صدم من قرار زغرب المناهض للحضارة والمناهض لأوروبا. وتلا سيلاكوفيتش، على الصحفيين، مذكرة من وزارة الخارجية الكرواتية بتاريخ 15 يوليو، تفيد بأنه لم يتم إخطارها بزيارة فوتشيتش وأنه لا يمكن السماح بوصول شخصية رسمية مسؤولة بشكل خاص.

وقال سيلاكوفيتش: "سلمت وزارة الخارجية الصربية مذكرة، رفضت استلامها القائمة بأعمال سفارة كرواتيا، لذلك سأقرأها هنا. تشعر وزارة الخارجية الصربية بالصدمة من القرار المناهض للحضارة والمناهض لأوروبا الذي اتخذته السلطات الكرواتية بشأن منع زيارة رئيس صربيا مجمع المعتقلات".

وذكر الوزير أن سلطات صربيا، تعتبر قرار زغرب بالفاضح والمخيف والذي لا مثيل له بعد الحرب العالمية الثانية.

وشدد على أن "حكومة صربيا، ستتخذ قرارها بخصوص التدابير الجوابية وفقا لمعايير القانون الدولي".

وفي وقت سابق، قالت رئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش، إن سلطات كرواتيا منعت رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش من القيام بزيارة خاصة لمجمع معسكرات الاعتقال ياسينوفتس.

ووصفت رئيسة حكومة صربيا، هذا القرار بالفاضح والمعادي للمعايير الأوروبية.

وأضافت: "هذا قرار مناهض لأوروبا ومعاد للحضارة، وانتهاك صارخ لحرية التنقل. لن أغوص حتى بمقدار ما يقوله هذا عن عدم احترام الضحايا الصرب. هذه أكبر فضيحة بين صربيا وكرواتيا في التاريخ الحديث".

ويشار إلى أن الرئيس الصربي كان يعتزم، القيام بزيارة ذات طابع خاص، إلى مجمع المعتقلات المذكور أعلاه، لتكريم ذكرى الصرب الذين ماتوا في المعسكر خلال الحرب العالمية الثانية. ويذكر أن جميع أقارب الرئيس الصربي الحالي تقريبا قتلوا نتيجة التطهير العرقي من قبل القوميين الكروات خلال تلك الحرب، بما في ذلك في معسكر ياسينوفتس.