امتعاض واسع ضد جولة بايدن في المنطقة علی مواقع التواصل

العالم - الأميركيتان

وتأتي زيارة بايدن في وقت ترى فيه غالبية الشعوب العربية أن زيارته للمنطقة، وتحديداً للكيان الاسرائيلي وثم السعودية، تأتي لتكملة سياسة سلفه «ترامب» في إنشاء ما يسمى ناتو عربي أو تحالف «شرق أوسطي» جديد مع مجموعة من الحكام المهزومين والمأزومين.

وغرد ابن الرومي حول هذا الموضوع كاتباً:"زيارة بايدن الغرض منها فقط تهدئة الاوضاع في المنطقة لعدم خلق أزمة طاقة تؤدي لرفع الاسعار وتؤدي لمشاكل اقتصادية لامريكا واوروبا، كل حلفاء امريكا محبطون من هذه الزيارة".

وقال تركي الشلهوب:"رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يُكذّب بن سلمان ويقول بأن المملكة فتحت مجالها الجوي أمام الطيران الاسرائيلي نتيجة الدبلوماسية السرية الطويلة مع المملكة، وليس كما علل نظام ابن سلمان بأن السبب هو اتفاقية شيكاغو. لم يمض يوم واحد حتى اتسخ وجه ابن سلمان بقذارة التطبيع!".

وغرد د.العماري:"هكذا استقبل الصحفيون الفلسطينيون الرئيس بايدن لابسين قمصان طبعت عليها صورة الشهيدة شيرين ابوعاقلة".