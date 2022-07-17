رئيس الوزراء السوري يستقبل السفير البرازيلي لبحث زيادة النشاط التجاري

العالم - سوريا

وأكد عرنوس خلال اللقاء رغبة الحكومة السورية بتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الصديقين مشيراً إلى أن الأبواب مفتوحة أمام الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال البرازيليين للاستثمار في سوريا في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي يمنح كافة التسهيلات والمزايا للراغبين بالاستثمار وموضحاً أهمية تشجيع قطاع الأعمال في البلدين على زيادة وتنويع النشاط التجاري بينهما.

ووصف رئيس مجلس الوزراء العلاقات بين سوريا والبرازيل القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل بالقوية والتاريخية منوهاً بالجهود التي بذلها السفير بيتالوكا لتطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

من جهته شكر السفير بيتالوكا الحكومة السورية على التسهيلات التي قدمتها للسفارة البرازيلية معرباً عن رغبة بلاده وقطاع الأعمال فيها بزيادة حجم التبادل التجاري وإقامة مشروعات استثمارية في سوريا وتعزيز التعاون الثقافي بما يعكس أهمية العلاقات بين الجانبين وخصوصاً مع وجود جالية سوريا كبيرة في البرازيل.

وجدد السفير البرازيلي وقوف بلاده إلى جانب سوريا ودعم سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها معرباً عن إعجابه بثبات وصمود الشعب السوري وتصميمه على مواجهة وتجاوز الحصار المفروض عليه ومشيراً إلى أن السفارة البرازيلية في دمشق لم تغلق أبوابها طيلة سنوات الحرب على سوريا.

وحضر اللقاء الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء قيس محمد خضر.