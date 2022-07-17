مقتل جندي تركي في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

العالم - تركيا

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن جنديا أصيب اليوم في مواجهات مع عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني في نطاق عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق، نقل إثرها إلى المستشفى، بحسب وكالة "الأناضول".

وأوضح البيان أن الجندي توفي في المستشفى متأثرا بجروحه رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذه.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.​​​​

وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.