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مقتل جندي تركي في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

مقتل جندي تركي في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش التركي، اليوم الأحد، وفاة أحد جنوده متأثرا بجروح أصيب بها في شمال العراق.

العالم - تركيا

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان إن جنديا أصيب اليوم في مواجهات مع عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني في نطاق عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق، نقل إثرها إلى المستشفى، بحسب وكالة "الأناضول".

وأوضح البيان أن الجندي توفي في المستشفى متأثرا بجروحه رغم كافة المحاولات الطبية لإنقاذه.

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي أعلنت تركيا إطلاق عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل "حزب العمال الكردستاني" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.​​​​

وفي 15 يونيو/ حزيران الماضي أطلقت عملية "مخلب النمر" ضد عناصر التنظيم في منطقة حفتانين.

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مقتل جندي تركي في مواجهات مع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

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