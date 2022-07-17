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أميركا تحذر من موجة ركود اقتصادى حادة فى أوروبا

أميركا تحذر من موجة ركود اقتصادى حادة فى أوروبا
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

حذر جيمس غورمان مدير عام المصرف الأمريكي "مورغان ستانلي"، من احتمالية حدوث ركود في أوروبا بشكل كبير خلال الأشهر المقبلة.

العالم - أوروبا

وقال الخبير في مقابلة مع "جورنال دو ديمانش": "بالنسبة إلى الولايات المتحدة، أقدر هذا الخطر بحوالي 50/50. في رأيي، إنّه أكثر بكثير في أوروبا. طبعاً ليس 100%، ولكن بالتأكيد أكثر من 50%".

ولكن غورمان لا يعدّ الركود مشكلة كبيرة وجدية، مؤكداً أنّ العالم لن ينهار بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي، وربما سيكون قادراً على التأقلم معه والتغلب على ذلك بسرعة.

ويعتقد المدير العام أنّ من غير المرجح أن يواجه العالم تضخماً خارج نطاق السيطرة، مستبعداً احتمال حدوث نشاط اجتماعي جماعي قوي تحت تأثير أزمة الطاقة.

وقال غورمان: "ولكن، لا توجد أي شكوك بتاتاً في أننا سنعيش لاحقاً في وقت غير هادئ".

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