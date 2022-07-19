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صنعاء ترفض تصريحات بايدن وتقول انها تمس سيادة اليمن

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

صنعاء ترفض تصريحات بايدن وتقول انها تمس سيادة اليمن فقد اكد المجلس السياسي الاعلى في صنعاء رفضه لاي مخرجات صدرت عن الرئيس الامريكي جو بايدن الى المنطقة تمس سيادة وامن اليمن.

العالم – المشهد اليمني

واستنكر المجلس الحديث الامريكي السعودي عن تفاهمات حول تمديد الهدنة وقال ان الهدنة التي لم يلتزم بها تحالف العدوان مثلت تجربة صادمة ومخيبة للامال ولا يمكن تكرارها في المستقبل مع الاستعداد الدائم لتعزيز اي جهود تتسم بالمصداقية وتقود الى معالجات حقيقية وعملية في الجانبين الانساني والاقتصادي.

واكد المجلس ان التدخلات الخارجية في الشان الداخلي لليمن تمثل الاعاقة الكبرى للسلام الى ذلك قللت القوى السياسية في صنعاء من اهمية ما اعلنه الرئيس الامريكي جو بايدن حول تمديد الهدنة العسكرية والانسانية في اليمن وحذرت من تداعيات التحركات الامريكية على امن المنطقة.

فما هي تداعيات تصريحات بايدن وهل بالفعل هناك توجه امريكي حقيقي لانهاء العدوان على اليمن وما هو دور امريكا في استمرار الحرب والعدوان وما هو مستقبل الهدنة في ظل التصريحات الاخيرة؟

هذه الاسئلة وغيرها کانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج المشهد اليمني الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارک في نقاش موضوع هذه الحلقة کل من مستشار المجلس السياسي الاعلى محمد طاهر انعم والاعلامي اليمني طالب الحسني.

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