الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢
٠٥:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا.. مطلوبون يتوافدون على مراكز لتسوية أوضاعهم في حلب

سوريا.. مطلوبون يتوافدون على مراكز لتسوية أوضاعهم في حلب
الأحد ١٧ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

سوت اللجان المختصة اليوم أوضاع عدد من المطلوبين في مركز صالة الأسد الرياضية بمدينة حلب وفق بنود الاتفاقات التي طرحتها الدولة لتكريس الأمن والاستقرار وإعادة البناء في المناطق التي حررها الجيش السوري من الإرهاب وغيرها من المناطق الآمنة على امتداد أراضي الدولة السورية.

العالم - سوريا

وعبر عدد من المنضمين للتسوية في تصريحات لوكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، عن ارتياحهم بعد انضمامهم لتسوية أوضاعهم وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية داعين جميع من غرر بهم للمسارعة إلى تسوية أوضاعهم والبدء بحياة جديدة في كنف الدولة.

وأوضح محمود قصاص من حي السكري المحرر من الإرهاب أنه انضم لعملية التسوية للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري ليشارك في إعادة وتكريس الأمن والاستقرار على كامل تراب الوطن.

فيما لفت يوسف عبد الله إلى أنه أجرى عملية التسوية وفق إجراءات ميسرة وبسيطة مقدمة من قبل اللجان المختصة فضلاً عن كونها تعد فرصة للعودة إلى حياته الطبيعية والانضمام إلى صفوف الجيش العربي السوري لاستكمال خدمته العسكرية داعياً جميع من غرر بهم إلى المسارعة بتسوية أوضاعهم والبدء بحياة جديدة.

تصنيف :

روابط ذات صلة

استمرار عمليات التسوية بريف دمشق وحلب ودير الزور والرقة

استمرار عمليات التسوية في عدة محافظات سورية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وسط أزمة الحر والحرائق في أوروبا لأول مرة في تاريخها؛ بريطانيا تعلن 'تحذير أحمر' +فيديو

موقع بريطاني: السلطة المغربية سهّلت افتتاح قناة إسرائيلية في الدار البيضاء

تواصل التظاهرات في سريلانكا رغم فرار الرئيس

وثائق تكشف.. الآلاف مسجونون في مصر 'دون تهمة أو محاكمة'

سوريا.. مطلوبون يتوافدون على مراكز لتسوية أوضاعهم في حلب

ليبيا تستأنف تصدير النفط من موانئ البلاد بعد توقف دام 3 أشهر