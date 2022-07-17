سوريا.. مطلوبون يتوافدون على مراكز لتسوية أوضاعهم في حلب

العالم - سوريا

وعبر عدد من المنضمين للتسوية في تصريحات لوكالة الانباء السورية الرسمية "سانا"، عن ارتياحهم بعد انضمامهم لتسوية أوضاعهم وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية داعين جميع من غرر بهم للمسارعة إلى تسوية أوضاعهم والبدء بحياة جديدة في كنف الدولة.

وأوضح محمود قصاص من حي السكري المحرر من الإرهاب أنه انضم لعملية التسوية للالتحاق بصفوف الجيش العربي السوري ليشارك في إعادة وتكريس الأمن والاستقرار على كامل تراب الوطن.

فيما لفت يوسف عبد الله إلى أنه أجرى عملية التسوية وفق إجراءات ميسرة وبسيطة مقدمة من قبل اللجان المختصة فضلاً عن كونها تعد فرصة للعودة إلى حياته الطبيعية والانضمام إلى صفوف الجيش العربي السوري لاستكمال خدمته العسكرية داعياً جميع من غرر بهم إلى المسارعة بتسوية أوضاعهم والبدء بحياة جديدة.