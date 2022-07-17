روسيا تنتقل الی مرحلة جديدة من الهجوم علی اوكرانيا

العالم - الأزمة الأوكرانية

وذلك بعد إعلان روسيا ان قواتها ستكثف عملياتها العسكرية في جميع مناطق العمليات. وأمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الوحدات العسكرية بتكثيف العمليات لمنع الضربات الأوكرانية على شرق أوكرانيا والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها روسيا، حيث قال إن كييف قد تضرب البنية التحتية المدنية أو السكان.

تصريحاته هذه بدت بمثابة ردّ مباشر على ما وصفته كييف بسلسلة من الضربات الناجحة التي نفذت على ثلاثين من المراكز اللوجستية ومراكز الذخيرة الروسية، باستخدام العديد من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة التي قدمها الغرب مؤخراً.

وعلى جانب آخر يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين تشديد العقوبات على روسيا، ويتوقع أن ينظر الوزراء في أمور عدة من بينها اقتراح للمفوضية الأوروبية يقضي بحظر مشتريات الذهب من روسيا، ويهدف اقتراح آخر إلى وضع شخصيات روسية إضافية على اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.

وفي قراءة جديدة لتداعيات وكلفة الحرب التي انعكست على العالم اجمع؛ يقول رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إن حرب أوكرانيا أظهرت أن هيمنة الغرب السياسية والاقتصادية تشهد نهايتها في ظل صعود الصين لتكون قوة عظمى بالشراكة مع روسيا في أوضح نقاط التغيير في المشهد العالمي منذ قرون. ويضيف بلير إن العالم سيصبح ثنائي القطب على الأقل أو متعدد الأقطاب؛ وأن التغيير الجيوسياسي الأكبر في هذا القرن سيأتي من الصين وليس من روسيا.