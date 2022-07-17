مباحثات إيرانية فنزويلية لتوسيع التعاون العلمي بين البلدين

العالم - إيران



وأكد زلفي كل خلال هذا الاتصال، ضرورة تحويل الحظر المفروض على إيران وفنزويلا إلى فرص مواتية للتنمية في كلا البلدين.

ولفت إلى أن إجمالي الطلاب الذين كانوا يرتادون جامعات البلاد قبل انتصار الثورة الإسلامية (في 1979) كان 170 ألف طالب في مرحلة البكلوريوس، لكن ارتفع هذا العدد اليوم إلى نحو 3 ملايين طالب؛ مضيفا أن الفرص متوفرة في الجامعات الإيرانية لاستكمال الدراسات العليا بمرحلتي الماجستير والدكتوراه.

وتابع وزير العلوم الإيراني أن من بين 80 ألف عضو في هيئات التدريس الذين يزاولون التعليم لدى جامعات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوجد علماء وباحثون ممّن ينشطون داخل الواحات المعرفية للبلاد.

وصرح أن انتشار ما يربو عن 76 مقال للأساتذة الإيرانيين في أبرز الصحف والمجلات العلمية، يدل على المكانة العلمية الرفيعة التي تتميز بها إيران اليوم.

إلى ذلك اقترحت وزيرة العلوم الفنزويلية، إقامة معرض للطاقات العلمية الإيرانية في بلادها ليتعرف الباحثون والعلماء الفنزويليون على فرص التعاون مع نظرائهم الإيرانيين.

وأكدت خيمينس في هذا الاتصال الإلكتروني على رغبة فنزويلا الاستفادة من تجارب إيران بشتى المجالات ومنها الصحة والطاقة والصناعات الغذائية والثروة الحيوانية والاتصالات والبتروكيمياء.

كما أشارت إلى أهمية التعاون الأكاديمي والعلمي بين كاراكاس وطهران؛ وذلك في ضوء الطاقات العلمية التي تتمع بها الجامعات الإيرانية.