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لافروف: أوروبا تعاني من العقوبات ضد روسيا أكثر من غيرها

لافروف: أوروبا تعاني من العقوبات ضد روسيا أكثر من غيرها
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الاتحاد الأوروبي يعاني أكثر من غيره من العقوبات الرعناء ضد روسيا، ويستنزف أسلحته بإمداد قوات كييف بها، حيث أصبح مسرحا لممثل واحد.

العالم - أوروبا

وكتب لافروف في مقالة لصحيفة "إزفيستيا": "أوروبا التي وضعتها واشنطن على الجبهة المعادية لروسيا، تعاني أكثر من غيرها من العقوبات الرعناء، وتدمر ترساناتها، من خلال تزود كييف بالأسلحة دون أن تطالب بتقرير حول من يسيطر عليها وأين تذهب، وفتحت سوقها للمنتجات العسكرية الأمريكية والغاز الأمريكي باهظ الثمن بدلا من الغاز الروسي بأسعار معقولة".

وشدد على أن مثل هذه التوجهات، إلى جانب الاندماج العملي للاتحاد الأوروبي مع حلف الناتو، تجعل الحديث عن "الاستقلال الاستراتيجي" للاتحاد الأوروبي ليس إلا مسرحية.

وأضاف: "لقد أدرك الجميع أن السياسة الخارجية للغرب هي أحداث مسرح لممثل واحد، يبحث على الدوام عن مسارح جديدة لعملياته العسكرية".

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