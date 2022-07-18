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أحداث المغرب العربي الساخنة في سطور

الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج المغاربية الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت بتقديم الزميلة الاعلامية فرح عطوي في جزئيه الأول والثاني الى تصاعد الغضب الشعبي جراء الأوضاع المتمادية في ليبيا واجتماع في موريتانيا تحضيرا للإنتخابات والعطش يهدد مدن المغرب واعتماد الانجليزية في النظام التعليمي في الجزائر وكيف يبدو المشهد السياسي في تونس قيبل الاستفتاء؟

العالم – المغاربية

وفي الجزء الأول قالت مراسلة العالم في تونس منيرة شريفي ان الشمهد السياسي في تونس هو مشهد منقسم على نفسه وان هناك جهتان متنافستان هما جهة الرفض للمسار وجهة مساندة مسار الرئيس قيس سعيد.

وأضافت ان الجزء الذي يقاطع مسار الرئيس التونسي أصبح واضحا في خياراته وإطروحاته مؤكدة انه هو لا يرفض بالذات الدستور أو الإستفتاء بل هو يرفض المسار المرسوم بأسره وينادي الى اسقاطه.

الزميلة منيرة شريفي أضافت ان الجزء المساند لمسار الرئيس قيس سعيد هم من حفظوا على مساندتهم للرئيس وللخيارات المطروحة له.

من جهته قال مراسل قناة العالم في الجزائر توفيق تيقرين ان اعتماد الانجليزية في النظام التعليمي في الجزائر له أبعاد كثيرة ودوافع علمية وعملية وتعاملية مع باقي العالم.

وأضاف ان اللغة المتعامل بها الاكثر الآن في الجانب العلمي هي اللغة الانجليزية وهو الدافع الذي أدى بالكثير من الجزائريين الى المطالبة بضرورة الذهاب الى تطبيق برنامج يعتمد على تربية الناشئة باللغة الانجليزية.

وفي الجزء الثاني توقع ضيوف الحلقة نجاحا للاستفتاء التونسي المقرر في ظل ترحيب الشارع التونسي بالمسار الجديد من الدستور فيما توقع الضيوف ان تشهد الساحة السياسية مشاحنات إثر رفض المعارضة التونسية لمسار الرئيس قيس سعيد الجديد.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalam.ir/news/6271093

https://www.alalam.ir/news/6271098

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