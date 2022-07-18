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التصعيد في تونس قبيل الاستفتاء على الدستور

الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

أيام تفصل تونس عن الاستفتاء على الدستور المقرر في الخامس والعشرين من يوليو من الشهر الجاري.

العالم – المغاربية

تصعيد ومزيد من الانقسام هذا هو العنوان الأبرز للمشهد السياسي.. خلاف بين الاحزاب والتيارات بشأن التعديلات الدستورية. الرئيس قيس سعيد من جهة أخرى يسعى لانجاح الاستفتاء ويحذر من مؤامرة لإستهدافه في حين تراهن المعارضة على اسقاط الدستور الجديد معتبرة انه يكرس السلطة المطلقة للرئيس.

فهل تنجح تحركات المعارضة في افشال الاستفتاء أم ان تونس ستكون على موعد مع دستور جديد في القادم من الأيام؟

برنامج "المغاربية" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت بتقديم الاعلامية فرح عطوي يناقش الاستفتاء المرتقب على الدستور في تونس.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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