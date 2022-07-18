الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

سلطات السودان تؤكد عودة الهدوء لولاية النيل الأزرق بعد اشتباكات قبلية

سلطات السودان تؤكد عودة الهدوء لولاية النيل الأزرق بعد اشتباكات قبلية
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

أكدت السلطات السودانية أن الهدوء عاد إلى ولاية النيل الأزرق جنوبي البلاد عقب اشتباكات قبلية دامية أوقعت 60 قتيلا، في حين فرّقت قوات الأمن مظاهرات خرجت في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني.

العالم - السودان

فقد قال الناطق باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله للوكالات إن السلطات تمكنت من إعادة الهدوء لولاية النيل الأزرق، وإنها تسيطر على الأوضاع، وذلك بعد الاشتباكات القبلية التي استمرت أياما وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأضاف عبد الله أن السلطات فرضت حظرا للتجول في الولاية وعززت الوجود الأمني فيها منعا لتجدد أعمال العنف.

وكانت السلطات السودانية قد أعلنت أمس حظر التجول ليلا في في مدينتي الدمازين والروصيرص.

من جهته، أمر مجلس الأمن والدفاع السوداني أمس الأحد النائب العام بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف القبلي بولاية النيل الأزرق، كما أمر المجلس لجنة أمن الولاية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من سماهم "مثيري الفتنة".

روابط ذات صلة

السودان.. احتجاجات جديدة وسط تشديد أمني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تسليم تيران وصنافير.. تسريع وتيرة التطبيع بين رياض وتل أبيب

شاهد.. اختتام برنامج تدريبي حواري 'سوري - إيراني' للقيادات الإدارية العليا

سلطات السودان تؤكد عودة الهدوء لولاية النيل الأزرق بعد اشتباكات قبلية

إعلان حالة الطوارئ في سريلانكا

بايدن.. ضيف ثقيل الظل

كوخافي يهدد ايران قبل توجهه للمغرب