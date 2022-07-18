سوريا.. الجو حار نسبيا وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية

العالم - سوريا

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في سوريا ضمن نشرتها الصباحية، أن يكون الجو صيفياً حاراً نسبياً مع ظهور بعض السحب المتفرقة فوق المنطقة الساحلية وحاراً وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية و تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحياناً بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وتميل درجات الحرارة غداً الثلاثاء للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية والجو حار بشكل عام وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …..