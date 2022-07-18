شاهد.. ماذا سيتمخص من اجتماع القوى العراقية اليوم؟

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا خلال النشرة الإخبارية، إن الانقسام بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني حول تسمية رئيس الجمهورية العراقي لايزال مستمرا.د

وأضاف أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يقول بانه حاز على 31 مقعدا لذا يعتبر ان استحقاق انتخاب الرئيس العراقي من حقه.

وأوضح مراسلنا، أن الحزب الديمقراطي يعتقد بان الحزب الحائز على اكبر عدد من المقاعد له الحق في تعيين الرئيس.

واشار مراسلنا الى أن جميع الاطراف العراقية متفقة على ضرورة عقد جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس يوم الخميس المقبل.

وقال مدير مكتب العالم في بغداد، إن مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني "برهم صالح" هو الاوفر حظا بالفوز برئاسة العراق مرة اخرى وذلك بسبب علاقة الحزب مع الاطار التنسيقي، موضحا ان البيت الشيعي لا يتدخل في أسماء المرشحين للرئاسة الجمهورية في العراق.

وأضاف، أن هناك واساط سياسية تطالب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بتسمية مرشح جديد بدل المرشح برهم صالح.

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