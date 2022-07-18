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الجهاد الاسلامي: تشكيل ميليشيا المستوطنين خطوة خطيرة لاستهداف أبناء شعبنا

الجهاد الاسلامي: تشكيل ميليشيا المستوطنين خطوة خطيرة لاستهداف أبناء شعبنا
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم، أن تشكيل خلايا مسلحة من المستوطنين ضمن ما سمي بمشروع (ماجن) خطوة خطيرة لاستهداف أبناء شعبنا داخل أحياء القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وشدد طارق عز الدين المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة الغربية، تعقيباً على تشكيل خلايا مسلحة للمستوطنين في القدس، على أن هذه الخطوة تعتبر ضوءاً أخضر من وزارة حرب الاحتلال لقتل الفلسطينيين الذين سيصبحون تحت أوامر خاضعة لحقد المستوطنين بغطاء رسمي من قادة الاحتلال.

واعتبر هذا التصعيد الخطير يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عنه، من خلال فرض وقائع أمنية خطيرة ضد الفلسطينيين وتكبيل حركتهم والتنكيل بهم والمساس بأمنهم وحياتهم.

وحذر عز الدين، من الاقدام على هذه الخطوة التي تستوجب وقفة جدية من كل فلسطيني بمكوناته كافة وحماية شعبنا ووجودنا في القدس المحتلة.

ودعا عز الدين، لضرورة العمل على تشكيل لجان شعبية تقوم على حماية أبناء شعبنا في أحياء مدينة القدس والتصدي لمثل هذه الخطوة الكبيرة التي سيكون لها تبعات خطيرة جداً.

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