إحباط إسرائيلي من زيارة بايدن والخاسر في موازين القوى

العالم – العين الإسرائيلية

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" العين الاسرائيلية"، أشار محمد علي الى أنه لم يعد من خيار أمام الكيان الصهيوني سوى استخدام الآخرين وأول الآخرين هي الولايات المتحدة الأمريكية ومن يتبعها وكان يقتنع انه يريد عملا خشنا الا أنه لايستطيع القيام بهذا العمل ويهاجم إيران فقد عجز عن مهاجمة قطاع غزة ولبنان وسوريا وبالتالي فهو يريد من الأمريكي أن يقوم بهذا الدور.

وأضاف محمد علي أن الأمريكي لا يستطيع القيام بالدور الخشن فاتفقوا على أن الأمريكي يقوم بتجييش أتباعه ليصبحوا أكياس رمل للدفاع عن المشروع الصهيوني، وفي زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن فشل كل ذلك حيث روج بعض الحكام بناتو شرق أوسطي ثم تراجوا ليتحدثوا عن ناتو عربي ثم خرجوا من لاشيء حيث ان الجميع بات يدرك أن موازين القوى ستجعلهم أول الخاسرين إذا ما دخلوا هذه اللعبة الأمريكية.

وسلط البرنامج الضوء على مواكبة الاعلام الاسرائيلي لزيارة الرئيس الأمريكي بايدن بكثير اهتمام متابعا نتائجها التي لم ترتقي لمستوى توقعاتهم بل اعتبربعض معلقيهم انها جاءت محبطة وليست على قدر الآمال.

وبحث البرنامج في تسمّر الشاشات العبرية على الخطاب الأخير لسماحة الأمين العام لحزب الله وبحثوا عميقا في معادلة "ما بعد كاريش"، ويبقى القلق الاسرائيلي من تطوير البرنامج النووي الايراني الذي وصل الى درجة اطلاق إعلام العدو مصطلح العمل أمريكي على موقف واشنطن بهذا الصدد، حيث لم تكن زيارة بايدن على قدر توقعات الصهاينة فيما يتعلق بالموقف ضد ايران حيث سيطر الاحباط على فشل تل أبيب في دفع بايدن لاتخاذ موقف أشد ضد إيران والاتفاق النووي وهذا ما أشارت إليه القناة الـ12 العبرية.

وتطرق البرنامج الى العلاقات القديمة التي كانت تجري في الظل بين كيان الاحتلال وبين السعودية ثم الزيارة العلنية لضابط الاستخبارات السعودي أنور عشقي الى كيان الاحتلال في عام 2015م.

كما تناول البرنامج ردود فعل الاعلام الاسرائيلي على كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول حقوق لبنان وحقل كاريش حيث قال:"إنه في حال مُنع لبنان من الاستفادة من ثروته النفطية فإن الكيان الإسرائيلي لن يستطيع استخراج أو بيع الغاز والنفط".

وكان حزب الله قد أطلق في الثاني من الشهر الحالي 3 طائرات مسيرة غير مسلحة تجاه ‏المنطقة المتنازع عليها مع الكيان الاسرائيلي عند حقل كاريش البحري، في حين أعلن جيش الكيان اعتراضها.

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