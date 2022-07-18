قلق صهيوني من تطوير البرنامج النووي الإيراني

العالم – العين الإسرائيلية

وناقش البرنامج موضوع تسمّر الشاشات العبرية على الخطاب الأخير لسماحة الأمين العام لحزب الله وبحثوا عميقا في معادلة "ما بعد كاريش"، ويبقى القلق الاسرائيلي من تطوير البرنامج النووي الايراني الذي وصل الى درجة اطلاق إعلام العدو مصطلح العمل أمريكي على موقف واشنطن بهذا الصدد.

حيث لم تكن زيارة بايدن على قدر توقعات الصهاينة فيما يتعلق بالموقف ضد ايران حيث سيطر الاحباط على فشل تل أبيب في دفع بايدن لاتخاذ موقف أشد ضد إيران والاتفاق النووي وهذا ما أشارت إليه القناة الـ12 العبرية.

وحول إحباط الاسرائيلي وعما كان يعلق عليه من آمال كبيرة على زيارة بايدن والنهج الذي سيلي هذه الزيارة أكد د. وليد محمد علي منسق شبكة"قادرون معا" أن الصهيوني دائما يريد أن يشغل الآخرين بتنفيذ أجندته، حيث لديه أجندات يسعى لاستخدام الآخرين لخدمة هذه الأجندات وقد ازداد هذا الأمر بعد أن بات الكيان ذاتيا بجيشه وبمؤسسته الأمنية وبقواه الخشنة والناعمة أن يحقق أي إنجاز في مواجهة محور المقاومة.

وأشار محمد علي الى أنه لم يعد من خيار أمام الكيان الصهيوني سوى استخدام الآخرين وأول الآخرين هي الولايات المتحدة الأمريكية ومن يتبعها وكان يقتنع انه يريد عملا خشنا الا أنه لايستطيع القيام بهذا العمل ويهاجم إيران فقد عجز عن مهاجمة قطاع غزة ولبنان وسوريا وبالتالي فهو يريد من الأمريكي أن يقوم بهذا الدور.

وتطرق البرنامج الى العلاقات القديمة التي كانت تجري في الظل بين كيان الاحتلال وبين السعودية ثم الزيارة العلنية لضابط الاستخبارات السعودي أنور عشقي الى كيان الاحتلال في عام 2015م.

كما تناول البرنامج ردود فعل الاعلام الاسرائيلي على كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حول حقوق لبنان وحقل كاريش حيث قال:"إنه في حال مُنع لبنان من الاستفادة من ثروته النفطية فإن الكيان الإسرائيلي لن يستطيع استخراج أو بيع الغاز والنفط".

وكان حزب الله قد أطلق في الثاني من الشهر الحالي 3 طائرات مسيرة غير مسلحة تجاه ‏المنطقة المتنازع عليها مع الكيان الاسرائيلي عند حقل كاريش البحري، في حين أعلن جيش الكيان اعتراضها.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج " العين الاسرائيلية "، نستضيف :

-منسق شبكة "قادرون معا" د. وليد محمد علي

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6271468