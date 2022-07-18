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الاتحاد الأوروبي يوافق على 'مساعدة عسكرية جديدة' لأوكرانيا بقيمة نصف مليار يورو

الاتحاد الأوروبي يوافق على 'مساعدة عسكرية جديدة' لأوكرانيا بقيمة نصف مليار يورو
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الاثنين، إن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على تخصيص رزمة خامسة من "المساعدات العسكرية لأوكرانيا" بقيمة 500 مليون يورو، ليصل إجمالي التمويل لتسليح كييف إلى 2.5 مليار يورو.

العالم ـ أوروبا

وكتب ميشيل عبر صفحته على "تويتر": "أرحب بالاتفاق السياسي لمجلس الاتحاد الأوروبي بخصوص الشريحة الخامسة (من المساعدات) لأوكرانيا، ووصل دعم الاتحاد الأوروبي من ناحية المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية إلى 2.5 مليار يورو".

ووصلت المساعدة الإنمائية الرسمية لفريق أوروبا إلى 70.2 مليار يورو في عام 2021.

وقالت مفوضة الشراكات الدولية في المجلس، غوتا أوربيلينن: "في عام 2021، زاد فريق أوروبا مرة أخرى مساعدته الإنمائية في وقت حاسم لا يواجه فيه شريكنا تحديات عالمية طويلة الأجل فحسب، بل يواجه أيضًا العواقب المباشرة لحرب روسيا ضد أوكرانيا، وعلى الرغم من الظروف الصعبة، فإننا لا نزال ملتزمين بالتنمية المستدامة لتحقيق أهدافنا، ونحتاج إلى استخدام مواردنا بطريقة أكثر استراتيجية وفعالية"، حسبما ذكره الموقع الرسمي للمجلس الأوروبي اليوم الاثنين.

وقال النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في 15 تموز/يوليو إن روسيا لن تنسى كيف قامت الدول الغربية بتزويد كييف بالأسلحة، التي مات بسببها مدنيون أوكرانيون وروس.

وصرح بوليانسكي لراديو "TNT"، أن "إمداد الأسلحة وقتل الأشخاص بأسلحة غربية... لا أعتقد أننا سننسى ذلك. إنها تجربة مؤلمة للغاية، لا أعرف كيف نتغلب عليها".

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