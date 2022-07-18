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وزير سعودي يعلّق حول نوايا بلاده شراء صواريخ صينية

وزير سعودي يعلّق حول نوايا بلاده شراء صواريخ صينية
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:٣٤ بتوقيت غرينتش

علّق وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، بخصوص نوايا شراء بلاده منظومات صاروخية من الصين بدلا عن الولايات المتحدة.

العالم - السعودية

جاء ذلك خلال مقابلة حصرية للوزير مع شبكة "سي إن إن"، بعد ساعات على مغادرة الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة.

وأكد الوزير السعودي أن "الرياض ستشتري أنظمة دفاع صاروخي أو أي أسلحة دفاعية، حيث يمكننا إيجاد أفضل الحلول لاحتياجاتنا.

وقال ابن فرحان إن بلاده ترى الولايات المتحدة "كشريك أساسي في المشتريات الدفاعية"، مضيفًا أنه "إذا لم تتمكن السعودية من الحصول على معدات أمريكية، فستبحث عنها في مكان آخر".

واستبعد وزير الخارجية السعودي أن يكون الرئيس الأمريكي قد وصف الصين بالعدو، مثلما قال صحفي "سي إن إن" نيك روبرتسون، قائلا إن "الولايات المتحدة ستكون دائما أهم شريك لنا في الأمن القومي".

واستدرك بالقول: "لكن من الحقائق أيضا أنه كما قلت، الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وأننا وحتى تحظى المنطقة والعالم بسبيل الازدهار، نحتاج إلى التعاون وليس المواجهة".

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