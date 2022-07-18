الاتحاد الأوروبي يتفق مع أذربيجان على مضاعفة إمداداتها من الغاز

العالم ـ أوروبا

وصلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أذربيجان، اليوم الاثنين، في زيارة.

والتقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وينعقد الاجتماع في شكل موسع.

وكان في استقبال رئيس المفوضية الأوروبية في المطار وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي بيتر ميخالكو، وسفير أذربيجان لدى مملكة بلجيكا فاجيف صادقوف ومسؤولون آخرون.

وقالت فون دير لاين عبر تغريدة اليوم الاثنين، "بالاتفاق الذي توصلنا إليه اليوم، نلتزم بتوسيع ممر الغاز الجنوبي، لمضاعفة إمدادات الغاز من أذربيجان إلى الاتحاد الأوروبي".

وأضافت، " الاتحاد الأوروبي يتجه إلى موردي الطاقة الجديرين بالثقة وأذربيجان واحدة منهم".

أعلن بدوره علييف أن أذربيجان تخطط لزيادة إمدادات الغاز لأوروبا إلى 12 مليار متر مكعب في عام 2023.