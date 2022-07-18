قلق في مجلس النواب الأمريكي بشأن نزاهة انتخابات البحرين القادمة

العالم - البحرين

وقد أدرجت الإجراءات التي اتخذتها اللجنة في التقرير لكي ترافق مشروع قانون مخصصات الدولة والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة للسنة المالية 2023 الذي اعتمدته لجنة الاعتمادات الكاملة في 29 يونيو 2022.

وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “توضح اللجنة أن وضع حقوق الإنسان في البحرين لا يزال مروعا، وأن هناك قلقا بالغا من أن الانتخابات الحرة والنزيهة غير ممكنة في ظل هذه الظروف”.

وأضاف “إن حكومة البحرين تواصل حكمها القمعي على مواطنيها. قادة المعارضة مسجونون، والأحزاب السياسية المعارضة منعت من قبل الحكومة، والصحافة الحرة مقيدة، وحرية التجمع والتعبير محدودة للغاية، والمراقبون الدوليون غير مرحب بهم”.

يذكر أنه ستجري حكومة البحرين إنتخابات برلمانية في نوفمبر 2022 وكانت الانتخابات الأخيرة التي جرت في البحرين في عام 2018 قُيّمت على نطاق واسع على أنها غير عادلة وقاطعتها جماعات المعارضة.