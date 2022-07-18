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سوريا تبحث مع فريق التحالف العالمي للقاحات تعزيز التعاون المشترك

سوريا تبحث مع فريق التحالف العالمي للقاحات تعزيز التعاون المشترك
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

بحث وزير الصحة السوري حسن الغباش اليوم مع فريق عمل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين “غافي” سبل تعزيز التعاون فيما يخص اللقاحات الخاصة بكوفيد 19 واللقاحات الروتينية الأخرى المشمولة في البرنامج الوطني للتلقيح.

العالم - سوريا

واستعرض الوزير الغباش الجهود الحكومية المبذولة في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا والتحديات التي تواجه القطاع الصحي في ظل الحصار الجائر المفروض على الشعب السوري إضافة إلى المخاطر الصحية التي تلوح في العالم.

ولفت الغباش إلى أن الوزارة خصصت فرقاً جوالة لتقديم اللقاحات في الأماكن العامة ذات التجمعات الكبيرة من دور عبادة وحدائق وفي المؤسسات الخدمية ويتم العمل بالتنسيق مع مختلف المنظمات الدولية لرفع نسبة متلقي اللقاح في سوريا مؤكداً على أهمية استمرار تقديم الدعم لتأمين اللقاحات الروتينية ضمن برنامج اللقاح الوطني وتنفيذه بالسوية والنتائج الإيجابية التي يحققها منذ سنوات.

من جانبها أشارت المدير القطري لـ”غافي” في سوريا فيرونيك ميفا فاغس إلى أهمية وضع رؤية مستقبلية للتعاون بين الجانبين لتأمين اللقاح اللازم وآلية توزيعه منوهة بالبرنامج الوطني للقاح في سوريا ووصفته بأنه يسير بشكل جيد على مستوى المنطقة وبجهود العاملين في القطاع الصحي الذين يعملون رغم الظروف الصعبة.

وحضر الاجتماع معاونا وزير الصحة والمديرون المعنيون من الجانبين.

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سوريا تبحث مع فريق التحالف العالمي للقاحات تعزيز التعاون المشترك

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