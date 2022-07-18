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بكين تحذر واشنطن وتطالبها بإلغاء صفقة الأسلحة مع تايوان فورا

بكين تحذر واشنطن وتطالبها بإلغاء صفقة الأسلحة مع تايوان فورا
الإثنين ١٨ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الإثنين، أن بكين تطالب واشنطن بإلغاء خطتها بيع أسلحة لتايوان وقطع جميع العلاقات العسكرية معها، وإلا فإن مسؤولية تدهور السلام والاستقرار في تايوان ستقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة.

العالم ـ أسيا والباسفيك

وقال المتحدث باسم الوزارة، تان كيفي: "في الآونة الأخيرة أكد لنا الجانب الأمريكي عدة مرات أنه لا يدعم استقلال تايوان".

وتابع: "ولكن فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة لتايوان، نرى كيف تخالف أقوالهم، أفعالهم، فلا صدق فيها".

وأضاف: "تطالب الصين الولايات المتحدة بالإلغاء الفوري لخطتها لبيع الأسلحة لتايوان، وقطع جميع العلاقات العسكرية مع الجزيرة، وإلا فإن المسؤولية عن تدهور العلاقات العسكرية بين بكين وواشنطن، وكذلك السلام والاستقرار في تايوان، سوف تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة".

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