أردوغان يهدد بتجميد انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو حال عدم تلبية شروط تركيا

العالم ـ تركيا

قال أردوغان، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين: إن "بلاده ستعمل على تجميد عملية انضمام كل من السويد وفنلندا إلى الناتو حال عدم اتخاذهما التدابير اللازمة لتلبية شروط تركيا بتبديد مخاوفها الأمنية والتعاون معها في مكافحة الإرهاب وتسليم الإرهابيين المطلوبين".

وتابع الرئيس التركي "قدمنا موافقة مشروطة على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو".

وتقدمت فنلندا والسويد، في أيار/ مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو؛ وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

من جهته، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي لا يمثل تهديداً جديداً بالنسبة لروسيا، لكنها ستكون مضطرة إلى تعزيز حدودها.