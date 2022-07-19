الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢
٠٧:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات بولاية النيل الأزرق السودانية

ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات بولاية النيل الأزرق السودانية
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

ارتفع عدد ضحايا أعمال العنف بولاية كسلا شرقي السودان، يوم أمس، إلى 5 قتلى و16 إصابة.

العالم - السودان

وأعلن طبيب بمستشفى كسلا، أن "عدد القتلى ارتفع إلى 5 والإصابات 16، جراء أعمال العنف التي أدت إلى حرق مقرات حكومية وأسواق تجارية".

وأضاف الطبيب مفضلا عدم نشر هويته، أن "الأضرار المادية أيضا كبيرة خاصة في مقر إدارة البترول، ومكاتب التعليم بالمدينة بسبب الحريق".

وفي وقت سابق، أفاد ضابط أمن وطبيب في مدينة كسلا، بمقتل مواطن وإصابة 7 آخرين جراء أعمال العنف التي اندلعت في المدينة.

وذكر المصدران أن أعمال العنف والفوضى والنهب ما زالت متواصلة في كسلا.

وحسب شهود عيان، فإن أعمال العنف جاءت إثر احتجاج مئات من أبناء قبيلة الهوسا على مقتل أفراد من القبيلة بولاية النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد، خلال اشتباكات مع قبيلة الهمج يوم الجمعة.

ووقعت الاشتباكات القبلية إثر دعوات من قبيلة "الهمج" لطرد قبيلة "الهوسا" من الولاية، باعتبارهم "سكان غير أصليين" فيها، بعد أن طالبوا بإمارة لهم بالولاية.

ووفق الشهود، فإن الجيش تدخل لبسط الأمن بالمدينة، بعد فشل الشرطة في تفريق المحتجين والسيطرة على الأوضاع.

ويوم الأحد، قرر مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تعزيز القوات الأمنية بولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، والتعامل الحازم والفوري مع حالات التفلت والاعتداءات على الأفراد والممتلكات.

وأعلن النائب العام المكلف، خليفة أحمد خليفة، تشكيل لجنة للتحقيق والتحري في أحداث النيل الأزرق.

روابط ذات صلة

سلطات السودان تؤكد عودة الهدوء لولاية النيل الأزرق بعد اشتباكات قبلية

31 قتيلا في الاشتباكات القبلية في جنوب شرق السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السعودية تستنجد بشركة علاقات عامة لتحسين صورتها!

شاهد:اخفاق اخر في ملف انتخاب رئيس الجمهورية في العراق

وزير الطاقة: وقعنا على اول اتفاقية طويلة الامد مع العراق في مجال الكهرباء

عبداللهيان: ابلغت بوريل ان اميركا لن تحقق اي نتيجة بواسطة الضغوط

النيابة العامة الكويتية تحيل عددا من "المرتوتين" لمحكمة الجنايات

تجويع اللبنانيين من أجل تركيعهم