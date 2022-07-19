عبداللهيان: ابلغت بوريل ان اميركا لن تحقق اي نتيجة بواسطة الضغوط

العالم - ايران

وكان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل قد اجريا مساء الاثنين محادثات هاتفية للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.

وفي هذا الصدد، شرح عبداللهيان، في تدوينة على الإنستغرام ، هذه المحادثات الهاتفية وكتب: مساء الاثنين، تحدثت هاتفيا مع السيد جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بخصوص آخر مستجدات محادثات رفع الحظر.

واضاف وزير الخارجية الايراني: أعرب السيد بوريل عن تقديره للإرادة الإيجابية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومبادرتنا لتجاوز العقبات وحل الخلافات المتبقية في المفاوضات، وقال إنه سيواصل جهوده لتقريب وجهات نظر إيران واميركا.

واردف عميد الدبلوماسية الايرانية: كما شكرت السيد بوريل والسيد مورا على جهودهما الإيجابية والمتواصلة وشرحت أسباب الخلافات وحلها، لقد أبلغت السيد بوريل بصراحة أنه يجب على أميركا أن تضع جانباً المطالب الاضافية والشكوك.

ونعتقد أن الحلول المتكررة ستؤدي إلى نتائج متكررة، النظرة الواقعية تقوم على التحليل الصحيح للحاجة الحالية لحكام اميركا للتوصل إلى اتفاق مستديم.

تجدر الاشرة الى ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان صرح في محادثات هاتفية مسءا الاثنين مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ، أنه لا شك في إرادة إيران للتوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستديم، مؤكدا أن على البيت الأبيض أن يتخلى عن مطالبه الاضافية وشكوكه وان يتقدم بخطوات واقعية على مسار التوصل الى اتفاق.

واضاف: على البيت الأبيض أن يضع جانبا المطالب الاضافية والشكوك وأن يكون واقعيا ويقوم باتخاذ خطوات لإيجاد حل والتوصل إلى اتفاق والتوقف عن تكرار النهج غير الفعال والسلوك غير البناء وعدم اللجوء إلى الضغط والحظر.