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كنعاني لقناة العالم : 

 الرد الإيراني على أية حماقة يرتكبها الكيان الصهيوني سيكون مدمرا

 الرد الإيراني على أية حماقة يرتكبها الكيان الصهيوني سيكون مدمرا
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:١٤ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، تلقينا رسائل إيجابية في الآونة الاخيرة من السعودية والإمارات والاردن لتحسين العلاقات الثنائية.

العالم - ايران

وفي مقابلة مع قناة "العالم" ستبث مساء اليوم في الساعة التاسعة بتوقيت طهران قال كنعاني، ان تهديدات الكيان الصهيوني الأخيرة مجرد حرب نفسية وهو لا يجرؤ ولا يمتلك القدرة لمواجهة إيران عسكريا .

واكد ان الرد الإيراني على أية حماقة يرتكبها الكيان الصهيوني سيكون مدمرا .

وفيما يخص زيارة الرئيس الامريكي جو بايدن الى المنطقة قال المتحدث باسم الخارجية : الرئيس الأميركي جو بايدن فشل في تشكيل تحالف عسكري ضد إيران ودول المنطقة لا تثق ببلاده .

ولفت الى ان قمة طهران الثلاثية ليست في مواجهة قمة جدة أو أية مبادرات من دول المنطقة للتعاون الإقليمي .

واشار الى ان طهران تتفهم مخاوف تركية الأمنية على حدودها الجنوبية لكنها ترفض فكرة إقامة منطقة عازلة داخل سورية .

وفي جانب اخر من المقابلة نوه كنعاني الى ان واشنطن لم تقبل بعد بكافة المطالب الإيرانية الواردة في نص الأتفاق المبرم عام 2015 واضاف : على واشنطن إعطاء ضمانات حقيقية لإيران ، مؤكدا ان إطالة أمد المحادثات النووية لا يصب في مصلحة كافة الأطراف خاصة الولايات المتحدة .

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