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العراق.. دعوة لإبعاد العشائر الأصيلة عن الصراعات السياسية

العراق.. دعوة لإبعاد العشائر الأصيلة عن الصراعات السياسية
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

دعا شيخ عام عشيرة بني مالك في العراق الشيخ عبد السلام محسن العرمش المالكي، إلى ابعاد العشائر العراقية الاصيلة عن السجالات والصراعات السياسية، مستنكرا أي إساءة يتم توجيهها إلى الرموز الدينية والوطنية والعشائرية.

العالم-العراق

واكد الشيخ المالكي في بيان على "ضرورة عدم إدخال العشائر في السجالات السياسية بصورة تتعدى دورها وخلال تاريخها الطويل المليء بصور إخماد الفتن وإصلاح ذات البين وخدمة المجتمع وصون السلم الأهلي والاجتماعي".

واضاف الشيخ المالكي، أن "محاولات من يسعون إلى زرع الفتنة وخلط الاوراق ماهي إلا حلقة من حلقات التآمر على العراق بعد أن فشلوا في مرات عديدة سابقة بفضل حكمة رجال البلد المخلصين والحريصين على الدم العراقي ، ويبدو أن ذلك أزعج البعض ولن يكون في مصلحة مشاريعه الخبيثة فحاول استغلال ظروف البلد السياسية والتنافس والاختلاف بين الفرقاء السياسيين والاختلافات في الرأي والذي لم يصل الى مرحلة إفساد الود".

واشار الى "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية"، داعياً الجميع "للتحلي بروح الاخوة لتفويت الفرصة على أعداء العراق، وأن تبقى الرموز الدينية في مكانتها ودورها المستحق الذي هو محل ثقة واحترام وتقدير الجميع قادرين بابويتها لنا جميعاً".

وحث الشيخ المالكي الجميع، إلى"العمل على تفويت الفرصة على المتربصين بالعراق شرا، وابقاء العشائر صمام أمان وأن لا يتعدى دورها إلى أمور تسبب تأزم وانقسام بين أبنائها لتباين متبنياتهم السياسية لكنهم حريصون على احترام الثوابت الدينية ورموزها".

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