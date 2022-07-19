الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢
٠٣:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

بوغدانوف: زيارة بايدن إلى السعودية لم تخرج بنتائج مجدية

بوغدانوف: زيارة بايدن إلى السعودية لم تخرج بنتائج مجدية
الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى السعودية كانت "غير مجدية"، مضيفا أن الجانب الأمريكي لم ينجح في تحقيق أي نتائج.

العالم - روسيا

وقال بوغدانوف الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، : "بالطبع هذا هو تقدير العرب. وبشكل عام (يمكن وصف هذه الزيارة) بأنها غير مجدية. لم ينجح الأمريكيون في تحقيق أي نتائج خاصة كانوا يأملون بها"، حسب"نوفوستي".

أنهى الرئيس الأمريكي، جو بايدن في الأسبوع الماضي جولته إلى الشرق الأوسط معلنا أنه يتوقع زيادة إمدادات النفط من السعودية. لكن الوزراء المحليين لا يزالون مصرين على أن اتخاذ القرارات السياسية سيتم وفق منطق السوق وفي إطار تحالف "أوبك+" الذي يضم روسيا.

روابط ذات صلة

بوتين من طهران: علاقتنا مع ايران تتطور بوتيرة جيدة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

صعدة.. إصابة طفل بانفجار قنبلة من مخلفات العدوان

بعد لقائه الرئيس الايراني: أردوغان: إعادة تقييم لمسار أستانا بخصوص سوريا وتفعيلها مجددا

شاهد وصول تعزيزات أمنية لولايتي النيل الأزرق وكسلا بالسودان

قصائد شاعرة يمنية على جدران مدينة ليفربول البريطانية

سوريا والباراغواي تبحثان سبل تفعيل التعاون السياحي بينهما

تركيا تعلن "تحييد" 7 من عناصر حزب العمال الكردستاني شمالي العراق