بوغدانوف: زيارة بايدن إلى السعودية لم تخرج بنتائج مجدية

العالم - روسيا

وقال بوغدانوف الذي يشغل أيضا منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا، : "بالطبع هذا هو تقدير العرب. وبشكل عام (يمكن وصف هذه الزيارة) بأنها غير مجدية. لم ينجح الأمريكيون في تحقيق أي نتائج خاصة كانوا يأملون بها"، حسب"نوفوستي".

أنهى الرئيس الأمريكي، جو بايدن في الأسبوع الماضي جولته إلى الشرق الأوسط معلنا أنه يتوقع زيادة إمدادات النفط من السعودية. لكن الوزراء المحليين لا يزالون مصرين على أن اتخاذ القرارات السياسية سيتم وفق منطق السوق وفي إطار تحالف "أوبك+" الذي يضم روسيا.