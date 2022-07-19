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ماوراء عزم بعض الدول العربية تحسين علاقاتها مع إيران

الثلاثاء ١٩ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية؛ ناصر كنعاني؛ أن أوضاع النظام الدولي آخذة في التغير، ميزان القوى على الصعيد الدولي قد اختل ، نحن نشهد بلورة توازن جديد بين القوى الدولية الفعالة ، فالحكومة الأمريكية فقدت سلطتها وصلابتها السابقة لخلق علاقات اقليمية ودولية.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم وفي مقابلة خاصة ببرنامج "من طهران" أشار كنعاني الى اعتقاد دول المنطقة أن توقعاتها السابقة للاستفادة من الدعم الفعال الامريكي لضمان أمنها لا يمكن تلبيتها ، بطبيعة الحال ، ولذلك فان الدول التي تتفهم الوضع الحالي تتحرك لتعديل علاقاتها الخارجية بطريقة تضمن لها مصالحها ، وأعتقد أن الرسالة التي تلقيناها من مواقف الدول العربية الاقليمية بعد هذه القمة تنبع من هذا الفهم الذي يفرض عليها أن تتجه نحو وضع إقليمي افضل يضمن مصالح الدول.

ولفت كنعاني الى أن جمهورية إيران الإسلامية ترحب بجدية بتكوين هذا التصور للوضع الإقليمي الجديد وأكدت مرارا وتكرارا أن أفضل الظروف في المنطقة هي ان تقوم بلدان المنطقة بضمان مصالحها وتامين امنها المشترك في إطار التعاون الإقليمي الخاص بها ، بعيدا عن التدخل الأجنبي ، هذه هي الرسالة التي نقلتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية كرارا ، بشكل رسمي وغير رسمي ، إلى جيرانها الإقليميين والدول العربية والإسلامية، وهي بطبيعة الحال ترحب بوجود هذا الفهم الجديد. نحن نؤكد أن الأوضاع الجديدة التي تشهدها العلاقات الدولية والتطورات الإقليمية تتطلب منّا تفعيل آليات إقليمية جديدة ، وان نقوم بتفعيل الطاقات الكامنة الموجودة المغفول عنها في الماضي، وصولا الى تامين المصالح الامنية وتعزيز الاستقرار في إطار الحوارات الإقليمية والتعاون متعدد الأطراف المشترك والمضي قدما نحو التنمية الاقتصادية والرفاهية العامة انطلاقا من الاستقرار.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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