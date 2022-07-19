بريطانيا.. ريشي سوناك يتصدر سباق رئاسة الوزراء

العالم - أوروبا

وبعد جولة رابعة من التصويت، بقيت وزيرة الدولة للتجارة الخارجية بيني موردنت في المركز الثاني بحصولها على 92 صوتا تليها وزيرة الخارجية ليز تراس (86 صوتا) وفق النتائج التي أعلنها غراهام برادي المسؤول عن تنظيم الاقتراع الداخلي.

واستبعدت من السباق وزيرة الدولة السابقة لشؤون المساواة كيمي بادينوك التي تمثل الجناح اليميني للحزب، بعد حصولها على 59 صوتا.

ويلي هذا الاقتراع الداخلي في حزب المحافظين إعلان بوريس جونسون في السابع من يوليو استقالته من رئاسة الوزراء، بعد موجة استقالات داخل حكومته إثر سلسلة من الفضائح.

وسيجري اقتراع خامس وأخير للنواب المحافظين، يوم غد الأربعاء لحصر المنافسة بين مرشحَين نهائيَين سيختار بينهما الـ200 ألف منتسب إلى الحزب زعيما من خلال الاقتراع عبر البريد، على أن يتم الإعلان عن النتيجة في الخامس من سبتمبر.