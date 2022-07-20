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اعتقال 17 من أعضاء الكونغرس خلال احتجاج أمام المحكمة العليا

اعتقال 17 من أعضاء الكونغرس خلال احتجاج أمام المحكمة العليا
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

قالت الشرطة الأمريكية إن ما لا يقل عن 17 نائبا ديمقراطيا، من بينهم التقدميين البارزين ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وإلهان عمر، اعتقلوا خلال احتجاج بشأن حقوق الإجهاض، خارج مبنى المحكمة العليا في واشنطن الثلاثاء.

العالم - الأميركيتان

وذكرت شرطة الكابيتول الأمريكية على "تويتر" أن المتظاهرين عطلوا حركة المرور في طريق قريب، وأنها استبقت الإجراء ضدهم بتوجيه ثلاثة تحذيرات قبل أن يقوم الضباط بالاعتقالات.

وأضافت الشرطة: "قمنا بإلقاء القبض على 35 شخصا بتهمة التزاحم أو العرقلة أو الإزعاج.. هذا العدد يشمل 17 عضوا بالكونغرس". وأظهرت لقطات من الاحتجاج أوكاسيو كورتيز وعمر وآخرين يقتادون بعيدا، ويلوحون لأنصارهم دون وضع الأصفاد في أيديهم.

جاءت المظاهرة الصغيرة بعد ثلاثة أسابيع من صدور حكم مثير للجدل من المحكمة العليا، والذي نقض القرار التاريخي لعام 1973 في قضية "رو ضد وايد"، والذي كان يضمن وصول المرأة إلى الإجهاض.

وقالت عمر، النائبة عن ولاية مينيسوتا، على "تويتر": "اليوم تم اعتقالي أثناء مشاركتي في عصيان مدني مع زملائي أعضاء الكونغرس خارج المحكمة العليا.. سأستمر في بذل كل ما في وسعي لرفع الخطر بشأن الاعتداء على حقوقنا الإنجابية".

كما اعتقلت النائبة كارولين مالوني من نيويورك، وأصدرت بيانا قالت فيه: "لا توجد ديمقراطية إذا لم تتحكم المرأة في أجسادها والقرارات المتعلقة بصحتها، بما في ذلك الرعاية الإنجابية".

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اعتقال 17 من أعضاء الكونغرس خلال احتجاج أمام المحكمة العليا

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