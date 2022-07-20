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سوريا تعلن عن قطع العلاقات مع أوكرانيا

سوريا تعلن عن قطع العلاقات مع أوكرانيا
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا، وذلك ردا بالمثل على قرار الحكومة الأوكرانية.

العالم - سوريا

وحسب ما نقلت وكالة "سانا": "أن الحكومة الأوكرانية قامت بقطع العلاقات عمليا مع سورية منذ العام 2018 عندما رفضت تجديد سمات الإقامة للدبلوماسيين السوريين العاملين في السفارة السورية بكييف ما جعل من المتعذر عليهم ممارسة مهامهم".

وتابعت: "تم في حينه تعليق العمل بالسفارة نتيجة المواقف العدائية للحكومة الأوكرانية، وارتهانها الكامل وتبعيتها العمياء للسياسات الأمريكية والغربية إزاء سوريا والعالم".

وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون قطع العلاقات القنصلية، ردا على اعتراف دمشق بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

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