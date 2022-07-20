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الغنوشي یعلن حصوله على البراءة بعد 10 ساعات من التحقيق معه بقضية "نماء"

الغنوشي یعلن حصوله على البراءة بعد 10 ساعات من التحقيق معه بقضية
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

قرّر القضاء التونسي، الإبقاء على رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي طليقاً بعدما استجوبه في إطار قضية جمعية "نماء"، في جلسة تحقيق تأتي قبيل أيّام من استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد دعا إليه الرئيس قيس سعيد، ويُقابل بمعارضة ومقاطعة من قوى سياسية ومدنية.

العالم - تونس

وبعد خروجه من جلسة التحقيق، قال رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي للوکالات: "بعد أكثر من 10 ساعات من الاستنطاق نطق حاكم التحقيق بالبراءة"، مؤكدا أن فريق الدفاع تمكن من دحض كل الاتهامات ضده، والتي ثبت أنها "اتهامات فارغة ومفبركة"، مشددا على أن "هذه المحاكمة لها علاقة بالاستفتاء".

وعبر الغنوشي عن فخره باستقلالية القضاء الذي وصفه بـ"العظيم"، مؤكدًا أن القضايا المرفوعة ضده هي مفبركة "أثارتها جهات فشلت في هزم النهضة في الانتخابات".

وقال المحامي سمير ديلو إنّ جلسة التحقيق مع الغنوشي دامت أكثر من تسع ساعات، وتم خلالها تقديم 19 مرافعة (من بين أكثر من 100 محام أعلنوا نيابتهم في القضية).

وأكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري، أن "القضية مفبركة، الغاية منها المس بالرموز الوطنية والزج بالغنوشي في قضية لا علاقة له بها"، مضيفا أن "الغاية التغطية على فشل الانقلاب"

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