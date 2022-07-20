شاهد.. تأثير قمة طهران الثلاثية علی سياسة تركيا

العالم - خاص بالعالم

وقال شاوردي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الملف الامني سيتصدر باقي الملفات خاصة في الجانب التركي.

وتابع ان تركيا ستوقف تهديداتها ببدء العملية العسكرية في سوريا خاصة بعدما سمعت كلاماً واضحاً من قائد الثورة الاسلامية الذي أكد للرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان ايران تعارض وبشدة أي عملية عسكرية ضد سوريا.

وأكد شاوردي العملية العسكرية لن تكون بصالح تركيا وسيضر بسوريا والمنطقة برمتها والمستفيد الوحيد من هذه العملية ستكون الجماعات الارهابية.

وتوقع ان تحصل تنازلات من قبل تركيا خاصة اذا ما تحققت وعود ايران وروسيا وسوريا لتركيا لتبديد مخاوفها في الشمال السوري.

وأكد وجود نية قوية من قبل روسيا وسوريا وايران لصد أي نشاط ارهابي معادي لتركيا وهذا ما سيحفز تركيا علی وقف عمليتها الامنية في سوريا.