الاحتلال يؤجل إصدار قراره في قضية عزل الأسير أحمد مناصرة

العالم-فلسطين

وأفاد المحامي خالد زبارقة، أنه أُجل إصدار قرار بشأن أمر تمديد عزل الأسير مناصرة حتى 16 آب/ أغسطس 2022، حسب طلب نيابة الاحتلال، لفحص إمكانية نقله من العزل الانفرادي إلى القسم العام.

وعقدت جلسة المحكمة اليوم، في ظل استمرار تفاقم الوضع الصحيّ للأسير مناصرة ومعاناته من أوضاع صحية ونفسية خطيرة في عزل سجن "الرملة" الذي نقل إليه الشهر الماضي جرّاء تدهور إضافي طرأ على وضعه، وما يزال محتجزًا فيه.

ومؤخرًا، أصدرت لجنة خاصة قرارًا بتصنيف ملف الأسير مناصرة ضمن "قانون الإرهاب"، وبذلك فإن محاولات طاقم الدفاع من أجل الحصول على قرار بالإفراج المبكر عنه عن طريق عرض ملفه على لجنة الإفراجات أو ما تعرف "بثلثي المدة"، قد سلبت عبر هذا القرار.

وواجه مناصرة الاعتقال والتّعذيب والعزل الانفرادي منذ أنّ كان في سن الـ13، وهو واحد من بين مئات الأطفال الذين يتعرضون لعمليات الاعتقال والتّعذيب في سجون الاحتلال سنويًّا.