أسوشيتد برس: القبض على سعودي هدد معارضين مقيمين بأمريكا وكندا

العالم- السعودية

وتحدث تقرير، نشرته الوكالة عن واقعة حصلت مع المعارضة السعودية “دانة المعيوف”، حيث وصلتها رسالة على هاتفها من حساب مجهول على “إنستجرام”، وعد بمساعدتها على إسقاط دعوى قضائية بقيمة 5 ملايين دولار أقامتها عارضة أزياء مؤيدة للحكومة السعودية ضدها.

الحادثة التي تعود إلى ديسمبر/كانون أول 2019 بعد نحو عام من مقتل الصحفي السعودي البارز “جمال خاشقجي”، طلب فيها المرس الغامض من “المعيوف” أن يكون اللقاء وجها لوجه، وهو ما أثار مخاوفها من احتمال تعرضها للخطف وإعادتها إلى السعودية مثل آخرين.

فكتبت له “لا أستطيع مقابلة شخص لا أعرفه. خاصة مع كل عمليات الخطف والقتل الجارية”.

تشعر “دانة” الآن بالسعادة كونها لم تحضر ذلك اللقاء، حيث ألقت النيابة الفيدرالية الأميركية القبض على الرجل، “إبراهيم الحسين” (42 عاما)، بتهمة الكذب على المسؤولين الفيدراليين بشأن استخدام حساب مزيف لمضايقة وترهيب وتهديد المعارضين السعوديين –ومعظمهم من النساء– المقيمين في الولايات المتحدة وكندا، بحسب الوكالة.

وتشير الشكوى التي تم الكشف عنها الشهر الماضي بمحكمة اتحادية في بروكلين إلى تحقيق أوسع في حملات المضايقة عبر الإنترنت التي تستهدف المعارضين السعوديين في الولايات المتحدة وأقاربهم، وهي جزء من مسعى القمع العابر للحدود الذي أثار قلق السلطات الأميركية في السنوات الأخيرة، والذي تلجأ إليه العديد من الحكومات لمعاقبة منتقديها في الخارج.