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العراق يرفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد الاعتداء التركي

العراق يرفع شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد الاعتداء التركي
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٤ بتوقيت غرينتش

رفع العراق شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد الاعتداء التركي الذي استهدف في وقت سابق مصيف قرية برخ في قضاء زاخو بمحافظة دهوك واستشهد خلاله 9 أشخاص وأصيب 23 آخرون.

العالم - العراق

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، قد أدانت اليوم الأربعاء، القصف التركي في دهوك، داعية إلى إجراء تحقيق شامل ومشددة على ضرورة احترام سيادة العراق وسلامته الإقليمية.
وقالت يونامي في بيان: "ندين بشدة القصف المدفعي المميت اليوم في منطقة زاخو بمحافظة دهوك بإقليم كردستان ، والذي أفادت التقارير بمقتل 8 مدنيين وإصابة 23 آخرين"، مبينة انها "تتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل".
وأضافت، أن "المدنيين يعانون مرة أخرى من الآثار العشوائية للأسلحة المتفجرة"، مشيرة إلى أنه "بموجب القانون الدولي ، يجب ألا تكون الهجمات موجهة ضد السكان المدنيين".
ودعت بعثة الأمم المتحدة إلى "إجراء تحقيق شامل لتحديد الظروف المحيطة بالهجوم"، مشددة على "ضرورة احترام سيادة جمهورية العراق وسلامة البلد الإقليمية في جميع الأوقات".
وحثت البعثة "كافة الأطراف على وقف هذه الانتهاكات دون تأخير".

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