كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني تدين القصف التركي شمال العراق

العالم - العراق

وجاء في بيان كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني:

استمراراً لجرائم قصف القرى والمناطق الآمنة في إقليم كوردستان من قبل الجيش التركي التي لطالما تسببت بأزهاق الأرواح البريئة، قام الجيش التركي ظهر اليوم الاربعاء 20 تموز، بقصف مصيف برخ التابع لمدينة زاخو الذي كان يستقبل عددا كبيرا من أهالي إقليم كوردستان و المواطنين العراقيين من الوسط والجنوب، مما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وجرح 33 آخرين تم نقلهم الى المشافي وحالة عدد منهم لازالت حرجة.

نحن في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إذ ندين وبأشد العبارات هذه الجريمة البشعة التي استرخصت أرواح المدنيين الآمنين، نطالب الحكومة التركية بالكف عن قتل الأبرياء وازهاق أرواح النساء والأطفال واخلاء القرى من ساكنيها بذريعة وجود مسلحي حزب العمال الكوردستاني.

كما نؤكد ان الحكومة الاتحادية مقصرة في حفظ أرواح مواطنيها وسيادة اراضيها، بسبب عدم قدرتها على معالجة هذا الملف وعدم الالتزام بالاتفاقيات والتفاهمات التي أبرمتها مع حكومة أقليم كوردستان بما فيها اتفاقية سنجار وطرد مسلحي الحزب العمال الكوردستاني المصنفين بالارهابيين من قبل العديد من الدول و المنظمات الدولية.

كما ندعوا جميع القوى السياسية الوطنية العراقية إلى تحمل مسؤوليتها ازاء هذه الجرائم وتشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات والحفاظ على سيادة البلاد وضمان سلامة الأراضي العراقية من اية تجاوزات ومن اية جهة كانت.

الرحمة والخلود لأرواح شهداء جريمة قصف مصيف برخ وجميع شهداء العراق.

ڤيان دخيل - المتحدث الرسمي لكتلة الحزب الديموقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي