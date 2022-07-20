رئيسي: من الضروري أن يسيطر الجيش السوري على كل حدود هذا البلد

العالم - ايران

واعرب آية الله السيد إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء خلال لقائه وزير خارجية سوريا فيصل المقداد ، عن تمنياته التوفيق والنجاح لسوريا حكومة وشعبا وقال أنا واثق من أن المستقبل سيخدم مستقبل شعب هذا البلد وان صبر الشعب السوري وصموده يجعل مستقبل هذا البلد والمنطقة مشرقًا.

وشدد رئيسي ، وضمن تقديره تقرير وزير الخارجية السوري المفصل على انه وكما قال قادة الثورة الاسلامية فعلى الأميركيين مغادرة سوريا وان خروج أميركا من شرق الفرات والمنطقة بأسرها هو الحل الأساسي والجذري لأزمات غرب آسيا.

وشدد رئيسي على ضرورة معالجة مخاوف بعض الدول ، وأضاف: "من الضروري أن يسيطر الجيش السوري على جميع حدود هذا البلد واحترام السيادة الوطنية لسوريا" وان تجاهل هذه القضايا يسبب مخاطر مختلفة.

بدوره قدم وزير الخارجية السوري "فيصل المقداد" في هذا اللقاء تقريرًا عن الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في بلاده ، ونقل تحيات الرئيس السوري بشار الأسد إلى آية الله رئيسي.

وأشار المقداد إلى إرادة بلاده في حل قضايا ومشاكل سوريا وأضاف: لدينا مبادرات سياسية ودبلوماسية مختلفة لتحقيق هذه الأهداف.

وأعرب وزير الخارجية السوري عن تقديره لعقد قمة أستانا في ايران ، معربًا عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات في هذه القمة ، وقال: إن تصريحات رئيس إيران وقائد الثورة الاسلامية تكشف عن التحالف بين طهران ودمشق.