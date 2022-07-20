الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢
٠٦:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مستوطنون ينصبون خياما على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل

مستوطنون ينصبون خياما على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل
الأربعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

أقدم مستوطنون، اليوم الأربعاء، على نصب عدد من الخيام على أراضي المواطنين بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل الفلسطينية.

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين هاجموا أراضي المواطنين في منطقة البقعة المحاذية لمستوطنة "كريات أربع"، ونصبوا عدة خيام على أرض لعائلة جابر تمهيدا للاستيلاء عليها وإقامة بؤرة استيطانية جديدة هناك.

وأكدت المصادر أن عشرات المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال حضروا إلى المكان، ونصبوا خياما لهم على أرض المواطن حمودة جابر، في منطقة البقعة بالقرب من "الشارع الالتفافي".

وأشار إلى أن المستوطنين حاولوا أكثر من مرة في سنوات سابقة إقامة بؤر استيطانية في تلك المنطقة، القريبة من مستوطنتي "خارصينا وكريات أربع " شرق الخليل.

وتقيم قوات الاحتلال 199 مستوطنة و220 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يقطن فيها أكثر من 913 ألف مستوطن، منهم 350 ألفًا في شرقي القدس المحتلة، يقترفون اعتداءات شبه يومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

روابط ذات صلة

شاهد.. ناشطون يتظاهرون ضد بناء بؤرة استيطانية في حلحول

الاحتلال يهاجم وقفة منددة بالاستيطان شرق الخليل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نقابة الصحفيين الفلسطينيين: "بن عامي" صحفي برتبة مجرم

شاهد..المستوطنون يخرجون لبناء بؤر استيطانية جديدة

القناة "13" الإسرائيلية تعتذر بعد تسلل مراسلها الى مكة المكرمة

الخارجية العراقية: الرد الدبلوماسي على القصف التركي لن يكون تقليدياً

ايران تستدعي سفيرها لدى السويد لاجراء مشاورات في طهران

نقابة المحامين بالضفة الغربية تنظم احتجاجات ضد سياسات السلطة الفلسطينية