مستوطنون ينصبون خياما على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل

العالم- فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين هاجموا أراضي المواطنين في منطقة البقعة المحاذية لمستوطنة "كريات أربع"، ونصبوا عدة خيام على أرض لعائلة جابر تمهيدا للاستيلاء عليها وإقامة بؤرة استيطانية جديدة هناك.

وأكدت المصادر أن عشرات المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال حضروا إلى المكان، ونصبوا خياما لهم على أرض المواطن حمودة جابر، في منطقة البقعة بالقرب من "الشارع الالتفافي".

وأشار إلى أن المستوطنين حاولوا أكثر من مرة في سنوات سابقة إقامة بؤر استيطانية في تلك المنطقة، القريبة من مستوطنتي "خارصينا وكريات أربع " شرق الخليل.

وتقيم قوات الاحتلال 199 مستوطنة و220 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، يقطن فيها أكثر من 913 ألف مستوطن، منهم 350 ألفًا في شرقي القدس المحتلة، يقترفون اعتداءات شبه يومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.