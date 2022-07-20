القناة "13" الإسرائيلية تعتذر بعد تسلل مراسلها الى مكة المكرمة

العالم-الاحتلال

وقالت القناة "13" الإسرائيلية في تغريدة باللغة العربية: "زيارة محرر الشؤون الخارجية لمكة المكرمة لم تأتِ للمساس بمشاعر الأمة الإسلامية والمملكة العربية السعودية"، على حد تعبيرها.

وبررت ما حصل بالقول: "نحن في قناة الأخبار 13 نُعبّر عن اعتذارنا وأسفنا إن شعرَ أحدٌ بالغضب بسبب هذه الزيارة، إنّ الفضول الصحفي هو جوهر العمل الصحفي من أجل الوصول إلى كل الأماكن والتغطية من مصدر أول".

وكانت القناة الإخبارية 13 قد بثت يوم الأحد الماضي، تقريرا حول تسلل جيل تماري، مراسلها للشؤون الخارجية، إلى مكة المكرمة، مع مواطن سعودي.

ويُحظر على غير المسلمين الدخول إلى منطقة مكة المكرمة، وهو ما أدى الى ردود فعل غاضبة على المحطة الإسرائيلية ومراسلها على منصات التواصل الاجتماعي.

غير أن الاعتذار لم يكن كافيا لتبديد غضب المواطنين المسلمين، سائلين السلطات السعودية على التحقيق في طريقة دخول الصحفي الاسرائيلي للبلاد.