شاهد.. تفاصيل القصف التركي على شمال العراق

العالم - العراق

وقالت السلطات العراقية أن مصيف برخ بقضاء "زاخو" الشمالي تعرض لقصف تركي، ما أدى إلى سقوط اعداد كبيرة من الضحايا بينهم نساء وأطفال.



القصف التركي اثار غضب السلطات العراقية، على أعلى المستويات، حيث دان الرئيس العراقي "برهم صالح" القصف، واعتبره انتهاكا لسيادة العراق وتهديدا للأمن القومي للبلاد.

من جانبه ندد رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" بالقصف، وقال إن القوات التركية ارتكبت مجددا انتهاكا صريحا، وسافرا للسيادة العراقية، كما وجه برفع شكوى لدى المجلس الامن الدولي حول الحادث.

وفي الإطار استدعت القائم بالأعمال العراقي من أنقرة للتشاور، كما تم توجيه قيادة العمليات بالإبلاغ عن الوضع على الحدود مع تركيا، واتخاذ خطوات دفاعية.

من جانبها نددت القوى السياسية في العراق بالقصف التركي، حيث طلب السيد "مقتدى الصدر" بخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع تركيا، والغاء الاتفاقية الامنية معها ، كما طالب رئيس تحالف الفتح "هادي العامري" بإغلاق الحدود مع تركيا بشكل فوري.

في المقابل نفت وزارة الخارجية التركية أن تكون قواتها هي من قامت بقصف المنطقة السياحية العراقية، وأتهم عناصر من "حزب العمال الكردستاني" بالوقوف وراء الجريمة، ودعت الحكومة العراقية لعدم إطلاق تصريحات تخدم داعية من أسمتهم بالإرهابيين، دعت أيضا للتعاون من أجل الوصول لمرتكبي الهجوم الحقيقيين، بحسب ما جاء في بيان الخارجية التركية.