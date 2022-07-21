التخطيط العراقية: تشكيل فرق لتحسين مؤشر رأس المال البشري

العالم - العراق

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قالت الوزارة في بيان، إنها "عقدت ورشة عمل لمناقشة الجهود الحكومية لتحسين مؤشر رأس المال البشري في العراق".

وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان في كلمة له خلال الندوة، إن "موضوع رأس المال البشري له اهمية كبيرة، وأن خططنا الوطنية المتتالية كانت تشير في اكثر محاورها الأساسية إلى موضوع تعزيزه"، لافتا الى "تشكيل فرق عالية المستوى بين وزارتي التخطيط والمالية وعلى مستوى عال تُعنى بهذا الموضوع".

وأكد أن "كل المتغيرات الطارئة والحرجة الحالية تجعلنا نتجه بشدة وبتركيز واضح إلى تعزيز رأس المال البشري ليكون أداة لعجلة التنمية الحقيقية"، داعيا البنك الدولي والجهات المعنية إلى "إيجاد رؤية وخطوط مستقبلية واضحة يمكن أن تسهم في اعداد خطة حقيقة لتعزيز رأس المال البشري".

من جانبه قال ممثل البنك الدولي ايغور خيفتس، إن "الهدف الأساس من هذه الورشة هو معرفة التحديات والمعوقات التي تؤثر في دفع رأس المال البشري وكيف يمكن التغلب عليها".

وتابع أن "هذا الموضوع يتطلب الكثير من التعاون مع الوزارات ومساهمة القطاعات من أجل تحسين مخرجاته".

إلى ذلك ذكرت المدير العام لدائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط مها عبد الكريم الراوي خلال عرض قدمته عن أولويات تحسين رأس المال البشري في العراق، إن "هذا الملف يعد من اولوياتنا الوطنية راهنا ومستقبلا، ونعمل بحرص وجدية عالية من اجل إيقاف استنزافه والاستفادة من دخول العراق مرحلة الهبة الديمغرافية".

وبينت أن "الوزارة تبنت مشروع بناء رأس المال البشري من خلال تشكيل فريق عمل لإعداد سياسته برئاسة الوزارة وعضوية الوزارات القطاعية ذات الصلة"، مشيرة إلى أن "الاستثمار في رأس المال البشري سيحقق تطورا لواقع القطاعات المعنية وبناء فرص وظيفية، فضلا عن زيادة الإنتاجية وتحسين الخدمات العامة".