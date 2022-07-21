شاهد.. أقدام الصهاينة تدنس مكة المكرمة والنشطاء ينددون

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وكيف يمكن أن نفسر وجود مستوطنين إسرائيليين في مكة المكرمة وقرب المسجد الحرام؟ أو السؤال الأهم كيف يخدم ذلك القضية الفلسطينية؟

واثار مشهد المستوطنين في مكة المكرمة غضبا لدى الناشطين على مواقع التواصل.



وفي ظل التطورات السريعة على الساحة الدولية، والتحالفات التي يثار الكلام عنها بين الكيان الإسرائيلي ودول عربية، إستضافت العاصمة الإيرانية طهران قمة ثلاثية ضمت الرؤساء الإيراني والروسي والتركي لبحث الوضع في سوريا والأمن الغذائي في العالم.

هذه أجواء القمة الثلاثية، وإستقبال قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة آية الله السيد علي خامنئي للرئيسين التركي والروسي.

ونشر النشطاء على مواقع التواصل تعليقات عديدة حول القمة الثلاثية في إيران.



وفي سياق آخر، الاقتتال في النيل الازرق كان محور تفاعلات الناشطين على مواقع التواصل في السودان.



أما في شأن آخر، دخل السجن شابا وخرج منه عجوزا، وذلك في ظرف ثلاث سنوات فقط، المعتقل المصري عمرو إمام أثار غضبا واسعا، وإنتقادات لواقع المعتقلات المصرية والتعامل مع المعتقلين وتحديدا معتقلي الرأي، الذي يخرجون من الإعتقال بشكل مختلف تماما عما دخلوا به، حيث اثار غضب النشطاء المصرين بسبب وضع المعتقل.

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